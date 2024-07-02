2024-07-02 16:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعحددت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، ضوابط قبول ونقل التلاميذ بين المدارس.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الوزارة حددت ضوابط قبول ونقل التلاميذ بين المدارس في المحافظة الواحدة وبين المحافظات للعام الدراسي ٢٠٢٤_٢٠٢٥ وكما موضح في التعليمات ادناه: