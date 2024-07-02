المالكي يدعو المجتمع الدولي إلى إيقاف جرائم العصابات الصهيونية في غزة

2024-07-02 16:18:02 - المصدر: واع

بغداد-واعدعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى إيقاف جرائم العصابات الصهيونية في غزة.وذكر المكتب الإعلامي لنوري المالكي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة" ،مبيناً أن "الجانبين استعرضا تطورات الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية وخصوصا قطاع غزة والأعمال العدوانية التي ترتكب من قبل الكيان الصهيونى".وأكد المالكي، بحسب البيان "موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني لنيل استقلاله وحريته" ،داعيا "المجتمع الدولي الى الوقوف مع الشعب الفلسطيني وإيقاف الجرائم التي ترتكبها العصابات الصهيونية في غزة".من جانبه، أعرب أبو ردينة عن شكره "للعراق ومواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني ، كذلك رعاية ومعالجة عدد من جرحى قطاع غزة".