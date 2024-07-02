السيد الحكيم يؤكد دعم تحركات المنظمات الدولية لمحاسبة مرتكبي جرائم الإبادة في غزة

2024-07-02 16:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واععبر رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، عن رفضه ازدواجية المعايير التي ينتهجها المجتمع الدولي تجاه حرب غزة، فيما أكد دعم تحركات المنظمات الدولية لمحاسبة مرتكبي جرائم الإبادة في غزة.وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) "استقبلنا صباح اليوم الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة والسفير الفلسطيني في بغداد أحمد الرويضي"، مبيناً أن "أبو ردينة نقل تحيات وسلام الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وتثمينه لمواقفنا من القضية الفلسطينية".وجدد السد الحكيم: "التأكيد على المواقف الثابتة من دعمنا للقضية الفلسطينية وإدانتنا الشديدة لاستمرار الجرائم الصهيونية ضد أهلنا في قطاع غزة و الضفة، وضرورة الوقف الفوري لكل أعمال القتل الممنهج الذي تقوم به آلة الحرب الصهيونية دون الاكتراث لقوانين حقوق الإنسان".وذكر أن "القضية الفلسطينية حاضرة في كل لقاءاتنا وأن الدعم العراقي الرسمي والشعبي على كل الأصعدة مستمر لاسيما من خلال تقديم المساعدات للأخوة في فلسطينية"، مشيداً "بالمواقف العربية التي تصدت لمخططات التهجير وإفراغ القضية الفلسطينية من محتواها والحفاظ على الحق التاريخي للفلسطينيين في أرضهم".وعبر عن رفضه "لازدواجية المعايير التي ينتهجها المجتمع الدولي بدعمه لاستمرار الحرب في قطاع غزة عبر تزويد قوات الاحتلال بالسلاح وعدم الاكتراث لعشرات الآلاف من الشهداء الذين سقطوا ضحية للجرائم الصهيونية المستمرة منذ أشهر".واكد "على دعم كافة التحركات ضمن المنظمات الدولية والتي تستهدف وقف الحرب ومحاسبة مرتكبي جرائم الإبادة في قطاع غزة".