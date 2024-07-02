مقتل امرأة بانفجار "غسالة ملابس" داخل مخيم في دهوك

2024-07-02 16:24:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مدير دائرة الهجرة والمهجرين في دهوك، يوم الثلاثاء، بمقتل امرأة جراء انفجار "غسالة ملابس" داخل خيمتها في مخيم خانكي جنوب المحافظة.

وأوضح ديان جعفر، لوكالة شفق نيوز، أن أسرة الضحية كانت قد اشترت الغسالة من أحد أسواق مدينة سنجار.

من جانبه، أكد مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، أن المرأة، التي تبلغ من العمر 37 عامًا، كانت على صلة بعناصر حزب العمال الكوردستاني في سنجار.

وأضاف المصدر، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث هو عمل تخريبي قامت به جهة مجهولة.

وتعمل السلطات الأمنية حاليًا على متابعة التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه.