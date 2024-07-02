الديوانية: الإطاحة بـ9 مطلوبين بتجارة وتعاطي المخدرات

2024-07-02 16:36:02 - المصدر: واع

الديوانية -واع- صفات العزاويأعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بـ 9 مطلوبين بتجارة وتعاطي المخدرات.وقال قائد شرطة الديوانية اللواء نجاح محمود سلطان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قوة من مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت من اعتقال 9 مطلوبين بتجارة وتعاطي المخدرات".وأشار الى أنه "تم العثور بحوزتهم على ربع كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة وأدوات للتعاطي بالإضافة إلى قاذفة RpG_7 وأسلحة نارية وخمس رمانات هجومية وصاروخ قاذفة".