دراسة حديثة: تدخلات المدير في حياة الموظف قد تخلق أزمات نفسية

2024-07-02 16:48:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

أكدت دراسة حديثة أجرتها احدى أكبر الشركات العالمية أن بعض الموظفين يعانون من تدخل مديريهم المستمر في حياتهم الشخصية.

الدراسة أوضحت ان تلك التدخلات قد تؤثر سلبا على صحتهم النفسية بشكل كبير ، فضلا عن تأثيرها السلبية على الإنتاجية ، ولا سيما الاسئلة التي تتعلق بخصوص منشورات الموظف في الفيس بوك ويقية مواقع التواصل الاجتماعي ، أو ما يفعله بعد انتهاء ساعات العمل ..

وأضافت الدراسة ان عدم رضى المدير على الموظف بشكل شبه مستمر يكون تأثيره أكبر وأكثر على الموظفين لضمان جودة العمل ، ما يسبب حالات صداع وتعب ونوبات ألم في المعدة في بعض الاحيان ..



