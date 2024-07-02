2024-07-02 17:06:06 - المصدر: منصة إيشان

أحصى جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، عدد قتلى عصابات داعش الإرهابية جراء عملياته خلال عامين، وفيما أكد الاستمرار بضربها باستخدام تكتيكات وخطط مختلفة، أشار إلى أن عناصرها يتواجدون بمناطق صحراوية وجبلية بعيدة عن المدن. وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان، في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، إن “جهاز مكافحة الارهاب يستمر وفي ضوء توجيهات […]

ظهرت المقالة جهاز مكافحة الإرهاب: قتلنا 140 إرهابياً خلال عامين.. قادة كبار بينهم أولاً على ايشان.