2024-07-02 17:06:06 - المصدر: منصة إيشان

شكك نادي القوة الجوية، بالنتائج التي حققها فريق نادي الشرطة بكرة القدم في دوري نجوم العراق في الموسم الحالي، داعياً إلى تشكيل لجنة “محايدة” للتحقيق بالمباريات التي فاز بها، في حين هدد بالانسحاب من الدوري. وقالت إدارة النادي في بيان اطلعت عليه منصة “إيشان”، إن “نادينا يعبر مجددا عن استغرابه وأسفه الشديد عن المهازل […]

ظهرت المقالة القوة الجوية يشكك بـ”نزاهة” مباريات الشرطة ويدعو لتشكيل لجنة تحقيق “محايدة”: مهازل تحكيمية أولاً على ايشان.