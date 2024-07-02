هدف الميرنغي يبحث عن منزل في مدريد

2024-07-02 17:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت وسائل اعلام اسبانية، اليوم الثلاثاء (2 تموز 2024)، عن قيام ألفونسو ديفيز بالبحث عن منزل في العاصمة الإسبانية تمهيدا للانتقال الى الفريق الملكي.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فأن "ألفونسو ديفيز بات على وشك التوقيع لريال مدريد هذا الصيف"، مبينا انه "يبحث ديفيز عن منزل في مدينة مدريد منذ أيام، حيث ينظر إلى منطقة لا موراليخا أو لا فينكا".

وأضاف ان "ريال مدريد بدأ بالفعل عملية بيع الظهير الأيسر فران غارسيا هذا الصيف، بينما الشك الوحيد الآن هو موقف ميندي الذي ينتهي عقده في صيف 2025".

وتابع البرنامج انه "سيكون ديفيز صفقة مجانية في الصيف المقبل، لكن ريال مدريد يريد التوقيع مع اللاعب الآن، كما أن هذه الفرصة الأخيرة لبايرن من أجل جني المال من وراء ألفونسو، وستكون قيمة الصفقة أقل من 50 مليونًا".

وارتبط الكندي ألفونسو ديفيز، ظهير بايرن ميونخ، بقوة بالانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف، لا سيما أن عقده مع البافاري ينتهي في صيف 2025.

ويرفض ديفيز حتى الآن كل عروض بايرن ميونخ للتوقيع على عقد جديد.

المصدر: وكالات