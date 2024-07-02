جهاز مكافحة الإرهاب يحصي قتلى عصابات داعش خلال عامين

2024-07-02 17:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأحصى جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، عدد قتلى عصابات داعش الإرهابية جراء عملياته خلال عامين، وفيما أكد الاستمرار بضربها باستخدام تكتيكات وخطط مختلفة، أشار إلى أن عناصرها يتواجدون بمناطق صحراوية وجبلية بعيدة عن المدن.وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جهاز مكافحة الارهاب يستمر وفي ضوء توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بالضغط على عصابات داعش الإرهابية وشل حركة أفرادها".وأضاف، إن "مناطق وجود تلك العصابات محدودة وهم يختبئون بعيدا عن المدن وضواحيها في بعض المناطق الصحراوية وسلاسل الجبال وبعض المناطق ذات التضاريس الصعبة وغاية وجودهم هناك هي للاختباء من القوات الأمنية".وأضاف النعمان، أن "الجهاز يستمر بتوجيه ضربات لتلك العصابات وبفضل التخطيط والمعلومات الاستخبارية والتكتيكات التي يتبعها وهذه التكتيكات مختلفة ومتغيرة حسب المنطقة وأماكن تواجد العدو ونوعية أفراد التنظيم، حيث يعتمد الجهاز أساليب تكتيكية مختلفة يفاجئ بها أفراد تلك العصابات".ولفت إلى، أن "أعداد قتلاهم بنيران جهاز مكافحة الإرهاب خلال العامين الماضيين وصلت لـ 140 إرهابيا، حيث تم قتل 75 إرهابيا في عام 2022، وفي عام 2023 تم قتل 51 إرهابيا، أما في العام الحالي فقد تم حتى الآن قتل 13 إرهابيا"، مشيراً إلى، أن "القتلى من مستويات قيادية مختلفة وبعضهم قياديون كبار".