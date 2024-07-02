2024-07-02 17:48:07 - المصدر: منصة إيشان

إيشان – بغداد غازلت السفيرة الأمريكية الينا رومانوسكي، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، بعد الإساءة التي اقترفها سيناتور أمريكي بحقه. وقالت رومانوسكي، في تدوينة تابعتها منصة “إيشان”: “اجتمعت اليوم مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان كجزء من علاقتنا الجيدة والمتنامية مع السلطة القضائية العراقية لمواصلة عملنا في المسائل القانونية […]

ظهرت المقالة بعد إساءة سيناتور أمريكي.. سفيرة واشنطن تغازل رئيس مجلس القضاء العراقي أولاً على ايشان.