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بعد إساءة سيناتور أمريكي.. سفيرة واشنطن تغازل رئيس مجلس القضاء العراقي

بعد إساءة سيناتور أمريكي.. سفيرة واشنطن تغازل رئيس مجلس القضاء العراقي
بعد إساءة سيناتور أمريكي.. سفيرة واشنطن تغازل رئيس مجلس القضاء العراقي
2024-07-02 17:48:07 - المصدر: منصة إيشان

إيشان – بغداد غازلت السفيرة الأمريكية الينا رومانوسكي، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، بعد الإساءة التي اقترفها سيناتور أمريكي بحقه. وقالت رومانوسكي، في تدوينة تابعتها منصة “إيشان”: “اجتمعت اليوم مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان كجزء من علاقتنا الجيدة والمتنامية مع السلطة القضائية العراقية لمواصلة عملنا في المسائل القانونية […]

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