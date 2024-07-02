"صيد ثمين".. الكشف عن هوية قيادي داعشي قضى بضربة عراقية في ديالى

2024-07-02 17:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني رفيع، يوم الثلاثاء، هوية القيادي بتنظيم "داعش"، والذي قضى بضربة جوية عراقية مع مرافقيه شمالي ديالى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "الضربة الجوية التي تم تنفيذها في أطراف سد العظيم شمالي ديالى أدت الى مقتل 3 إرهابيين من بينهم القيادي أحمد ابراهيم عبدالله العزاوي والمكنى في التنظيم بـ"ابو عمر الطرازي" ومرافقيه".

وأضاف أن "هذا القيادي يعتبر من الخط الأول في قيادات خلايا داعش بمناطق حمرين ومطيبيجة وتصفيته تعتبر صيداً ثميناً في عمليات ملاحقة خلايا داعش وانهاء وجودها".

وأفادت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، بأن الضربة الجوية التي نفذتها مقاتلات الـ F16 العراقية امس الاثنين على موقع لتنظيم داعش ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر من التنظيم المتشدد.

وكانت العمليات قد اعلنت امس أنها استهدفت بقصف جوي "وكرا في حاوي العظيم ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، مما ادى الى تدميره بالكامل وقتل العناصر الارهابية التي بداخله".