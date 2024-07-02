مجلس الخدمة يوضح آلية توزيع حملة الشهادات العليا والأوائل بين دوائر الدولة والقطاع العام

2024-07-02 17:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اوضح مجلس الخدمة الاتحادي، الثلاثاء، آلية توزيع حملة الشهادات العليا والأوائل، بين دوائر الدولة والقطاع العام. وذكر بيان للمجلس، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، ان مجلس الخدمة العامة الإتحادي، عقد جلسته الاعتيادية بالرقم 22 لعام 2024، لمناقشة جدول الأعمال. واضاف البيان، ان الجلسة شهدت التصويت على عدد من القرارات التي تهم شريحة حملة الشهادات العليا والأوائل. واضح البيان، ان المجلس قرر استئناف مقابلات حملة شهادة الماجستير الذين تعذّر عليهم الحضور، لإجراء المقابلة، وقرر ان يكون نهاية الدوام الرسمي ليوم 18تموز الجاري ٢٠٢٤ موعداً نهائيا لهذا الغرض. وتابع، ان المجلس اطلع ايضا على عمل الفرق الخاصة بتوزيع المشمولين بقانوني رقم 59و 67 الخاصين بحملة الشهادات العليا والاوائل. ووجه المجلس بإنجاز متطلبات المباشرة بالتوزيع على دوائر الدولة والقطاع العام بحسب الاحتياج والاستحداث من الدرجات، ضمن السقوف الزمنية المقرة وعلى وفق السياقات التي تضمن أعلى درجات الشفافية والجدارة المهنية.