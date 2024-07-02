شركة فلبينية تتعاقد على صفقة طائرات إيرباص بـ24 مليار دولار

2024-07-02 17:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت شركة الطيران الفلبينية سيبو باسيفيك، الثلاثاء، رغبتها في شراء ما يصل إلى 152 طائرة إيرباص في صفقة بقيمة 24 مليار دولار توصف بأنها أكبر طلبية طائرات في تاريخ الطيران في البلاد. وقال مايكل سزوكس، المدير العام لشركة سيبو باسيفيك في بيان تهدف الطلبية إلى تأمين أقصى قدر من المرونة لـسيبو باسيفيك بهدف تكييف نمو الأسطول مع ظروف السوق، مع إمكانية الانتقال من آي 321 نيو A321neo إلى آي 320نيو A320neo. وقالت الشركة الفلبينية إنها وقعت مذكرة تفاهم ملزمة مع إيرباص تتضمن طلبيات مؤكدة لشراء ما يصل إلى 102 طائرة من طراز آي321نيو وخيارات لشراء 50 طائرة من طراز آي320نيو. وقالت الشركة إن قيمة الطلبية تبلغ 24 مليار دولار بناء على قائمة أسعار الطائرات. وأشارت الشركة إلى أنها ستستخدم محركات برات آند ويتني لهذه الطائرات. وقال سزوكس بمجرد انهائها ستشكل هذه الطلبية مرحلة مهمة لقطاع الطيران المحلي. ومن المتوقع أن تتم الصفقة خلال الربع الثالث من العام 2024، بحسب البيان.