نيجيرفان بارزاني: حزب العمال وراء حرائق أربيل وكركوك ولا دليل على تورط الاتحاد الوطني

2024-07-02 18:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدر رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بياناً يوم الثلاثاء، حول إعلان وزارة الداخلية الاتحادية ووزارة داخلية إقليم كوردستان عن القبض على المتورطين في حوادث الحرائق التي اندلعت في أربيل وكركوك.

وأكد بارزاني في بيانه، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن التحقيقات واعتقال المتهمين لم تكن عملاً أحادياً، بل كانت نتيجة تعاون مشترك بين إقليم كوردستان وبغداد.

وأوضح أن نتائج التحقيقات أظهرت تورط حزب العمال الكوردستاني في هذه الأعمال، مشيراً إلى عدم وجود أي دليل يربط الاتحاد الوطني الكردستاني كحزب بهذه الأفعال.

وأشاد بارزاني بالتنسيق الوثيق بين السلطات في إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، مؤكداً أهمية استمرار التعاون المشترك لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما دعا إلى ضرورة تعزيز الجهود لمكافحة الأعمال التخريبية التي تهدد سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

يذكر أن الحرائق التي اندلعت في محافظات أربيل وكركوك قد تسببت في أضرار كبيرة، ما استدعى تكثيف الجهود لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.