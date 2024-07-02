اليكتي يحصل على "شهادة تبرئة" من الند الأول.. البارتي يبرئ نظيره من "الحرائق المفتعلة"

2024-07-02 18:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفى رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء (2 تموز 2024)، ضلوع الاتحاد الوطني الكردستاني في الحوادث والحرائق التي شهدتها محافظتا أربيل وكركوك، في "شهادة تبرئة" من المناوئ الأول للاتحاد الوطني الكردستاني.





وقال بارزاني في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إنه “ليس هناك أي دليل على دعم الاتحاد الوطني الكردستاني بوصفه حزبا سياسيا للحرائق التي اندلعت في أربيل وكركوك”، مبينا أن “نتائج التحقيق في تلك الحوادث والتي أعلنت من العاصمة بغداد لم تتهم الاتحاد الوطني كتنظيم سياسي”.





وأضاف أن “لربما هناك أفراد أو أشخاص ينتمون للاتحاد الوطني أو كانوا ينتمون لهذا الحزب السياسي متورطون في تلك الحوادث”، مشددا أنه “ليس هناك دليل مادي على تورط جهة سياسية كالاتحاد الوطني الكردستاني في تلك القضية”.





وفي وقت سابق، اعلنت السلطات الامنية المشتركة في بغداد واربيل، عن الاطاحة بـ3 عناصر متورطين بافتعال حرائق في اقليم كردستان، فيما اتهمت السلطات "حزب العمال الكردستاني" بالضلوع وراء هذه الافعال، مع وجود عنصر من الاتحاد الوطني الكردستاني بينهم، الا ان الاتحاد الوطني أكد ان هذا العنصر مطرود من الحزب، ولايثبت تورط الحزب بهذه الافعال.