بعد اساءة "الجمهوريين".. موقف من السفيرة الامريكية تجاه السلطة القضائية في العراق

2024-07-02 18:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وصفت السفيرة الامريكية في بغداد ألينا رومانوفسكي، اليوم الثلاثاء (2 تموز 2024)، العلاقة مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بـ"الجيدة"، وذلك بعد أيام من هجوم الكونغرس على القضاء العراقي.

وقالت رومانوفسكي في بيان تابعته "بغداد اليوم"، إنها "اجتمعت اليوم مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان كجزء من العلاقة الجيدة والمتنامية مع السلطة القضائية العراقية لمواصلة العمل في المسائل القانونية المهمة ذات الاهتمام المشترك لدينا".

وختمت البيان بعبارة "الشراكة الأمريكية العراقية الشاملة".

ويأتي هذا الموقف الرسمي تجاه القضاء بعد أيام على "اساءة بعض النواب الجمهوريين" في الكونغرس الامريكي للسلطة القضائية في العراق.