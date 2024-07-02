الدولار "ينفلت" في البورصات والارتفاع غير معلوم الحد.. ماذا يجري في السوق؟

2024-07-02 18:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

تستمر أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، بالارتفاع فيما تقترب أسعار البيع في "الصيرفات" من الـ150 الف دينار لكل 100 دولار، وسط غياب الأسباب الحقيقية وعدم وضوحها حتى الان، فيما تشير المعلومات الى وجود حوالات كبيرة تتم عبر السوق الموازية.

وأغلقت البورصات على سعر صرف بلغ 148.200 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر البيع في "الصيرفات" 149.250 دينار لكل 100 دولار، بالمقابل بلغ سعر الشراء 147.250 دينار لكل 100 دولار.

وبينما تستمر أسعار الصرف بالارتفاع بعد ان كانت مستقرة في الأشهر الماضية حول الـ146 الف دينار لكل 100 دولار، لاتزال الأسباب مجهولة حتى الان حيث بدأ الارتفاع قبل حلول عيد الأضحى واستمر حتى الان، فيما تشير المعلومات الى وجود عمليات شراء وتحويل خارجي كبير في السوق السوداء.





وأدناه قائمة بأسعار الصرف في 7 محافظات:

بغداد 148,200 كفاح/ 148,250حارثية

أربيل 148,350

بصرة 147,900

نجف 148,250

موصل 148,350

كركوك 148,350

سليمانية 148,300