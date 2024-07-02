مصرع طفل "يلعب أمام منزله" وإصابة 5 مدنيين بحادثي سير في كركوك

2024-07-02 18:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في كركوك، يوم الثلاثاء، بمصرع طفل بحادث سير في قضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة، فيما أصيب خمسة مدنيين بينهم سائق سيارة أجرة في حادث آخر على طريق بغداد - كركوك.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن طفلاً يبلغ من العمر تسع سنوات لقي حتفه في قضاء الحويجة (55 كم جنوب غربي كركوك)، حيث كان الطفل يلعب أمام منزله عندما صدمته سيارة حديثة مسرعة، ما أدى إلى وفاته في موقع الحادث، مبينا أن الشرطة نقلت جثة الطفل إلى الطب العدلي.

وفي حادث سير آخر، أوضح المصدر، أن تصادمًا وقع بين سيارة أجرة وشاحنة على طريق كركوك - بغداد قرب قضاء داقوق جنوبي كركوك، مما أسفر عن إصابة خمسة مدنيين، بينهم سائق سيارة الأجرة.

وتم نقل المصابين إلى قسم الجراحة بمستشفى آزادي التعليمي، حيث تمكن الأطباء من إنقاذ حياتهم بعد تقديم الإسعافات الأولية اللازمة، وفق المصدر.

وأضاف، أنه تم اتخاذ الإجراءات الطبية والصحية الضرورية بالتعاون مع الكوادر التمريضية، ويخضع المصابون حاليًا لمراقبة الأطباء حتى تتحسن حالتهم الصحية.