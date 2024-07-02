مستشار رئيس الوزراء: الحكومة ماضية باستثمار طاقات الشباب ضمن الرؤية المستقبلية للدولة

2024-07-02 18:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاتصوير: علي هاشمأعلن مستشار رئيس الوزراء رئيس فريق مبادرة ريادة حسين فلامرز، اليوم الثلاثاء، عن تكريم الفائزين بالمسابقة العالمية للبرمجة والذكاء الاصطناعي ( CODEAVOUR )، والبطولة العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي، وفيما أكد مضي الحكومة باستثمار طاقات الشباب ضمن الرؤية المستقبلية أكد أنها تعمل لتوفير بيئة تعليمية تنافسية تشجع على التفكير الإبداعي.وقال فلامرز في كلمة له خلال تكريم الفائزين بالمسابقة العالمية للبرمجة والذكاء الاصطناعي ( CODEAVOUR ) والبطولة العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "نحن أمام ملف ريادي ينعكس تأثيره على واقع الشباب، إذ يعتبر هذا الملف جوهرة الاهتمامات للمجتمعات التي تؤمن بأن الشباب عنوان الدولة وبناتها خصوصا أن الرؤية المستقبلية للدولة المضي باستثمار طاقات الشباب من خلال البرامج والمبادرات وتشجيع الكفاءات".وأضاف، "نثمن دور الشباب المبدعين الذين حققوا مراكز متقدمة في السباقات الدولية"، مبينا، أن "العراق تاريخيا كان منار المعرفة وساهم في إرساء أسس الحضارة الإنسانية".وتابع فلامز، أن "رؤيتنا للعراق لعام 2050 أن يكون في طليعة الابتكار والتقدم، وأبرز الأهداف التي تسعى لها الحكومة وهو بناء نظام حكومي شفاف يسعى لتحقيق العدالة والتنمية للمجتمع والمساهمة في تطوير المهارات والإبداع وخلق جيل متمكن قادر في مجال الثورة الصناعية"، لافتا إلى، أن "أهداف الحكومة لتطوير العمل التعليمي والتربوي توفير بيئة تعليمية تنافسية تشجع على التفكير الإبداعي وبناء قدرات الأطفال من خلال مشاركتهم في الفعاليات العلمية".وأشار إلى، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وافق و دعم تكريم الفائزين بالجائزة العالمية للبرمجة والذكاء الاصطناعي، التي أقيمت في دبي، وكذلك البطولة العربية للروبوت للذكاء الصناعي التي أقيمت في الاردن".