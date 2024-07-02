"تعزيز العلاقات".. نيجيرفان بارزاني يطلب من النمسا افتتاح قنصلية في أربيل

2024-07-02 18:42:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعرب نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن تقديره لدعوة وزير الخارجية النمساوي لزيارة فيينا، والتي تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين النمسا والإقليم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده نيجرفان بارزاني في العاصمة النمساوية فيينا، بعد سلسلة من الاجتماعات المهمة مع المسؤولين النمساويين.

وفي تصريحاته خلال المؤتمر، أكد بارزاني أن الزيارة جاءت تلبية لدعوة الوزير النمساوي، والتي جاءت بعد الاجتماع الأخير الذي جمع الطرفين في العراق.

وقال بارزاني: "لقد جئنا اليوم إلى النمسا لتلبية دعوة وزير الخارجية النمساوي، وقد عقدنا العديد من الاجتماعات المهمة والجيدة التي تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين. نحن نشعر أن النمسا لديها الرغبة القوية في تعزيز علاقتها معنا، وطلبنا اليوم أن يتم افتتاح قنصلية لها في أربيل أيضاً."

وأضاف بارزاني أن العلاقات بين إقليم كوردستان وبغداد تتقدم بشكل إيجابي، مشيراً إلى أن هناك تقدماً في حل المشاكل العالقة بين الطرفين.

وقال: "أعتقد أن العلاقة بين إقليم كوردستان وبغداد في مستوى جيد في الوقت الحالي. لا أقول أننا قمنا بحل جميع المشاكل، ولكن زيارتي وزيارة رئيس الوزراء والعديد من الوفود الحكومية إلى بغداد خلال الفترة الماضية كانت في إطار حل هذه المشاكل. وبغداد أيضاً لديها النية لحلها، ولا أتوقع أن يتم حل كل هذه المشاكل في يوم وليلة، لكن الخطوات الحالية تشير إلى أننا في الاتجاه الصحيح نحو الحل."

ووصل الرئيس نيجيرفان بارزاني امس الاثنين الى العاصمة فيينا في زيارة رسمية يجتمع خلالها مع رئيس الجمهورية ووزير خارجية النمسا، ويبحث معهما في فرص ومجالات تعزيز علاقات النمسا مع العراق وإقليم كوردستان، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين الجانبين.