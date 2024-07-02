فاجعة في ديالى.. جدول مائي يبتلع طفلة وأمها

2024-07-02 19:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الثلاثاء، عن غرق امرأة وابنتها البالغة من العمر 10 أعوام في شلالات ناحية كنعان، الواقعة شرق مدينة بعقوبة مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن شلالات كنعان، عبارة عن جدول مائي كبير في أطراف الناحية. وأوضح أن الأم وابنتها فقدتا توازنهما وسقطتا في المياه، مما أسفر عن غرقهما في الشلالات.

من جانبها أكدت شرطة ديالى، أن الشرطة النهرية انتشلت جثتي "أم وطفلتها" حيث قضيتا غرقًا في منطقة الشلالات التابعة لناحية كنعان.

وقالت في بيان، إن ناحية كنعان فجعت بحادث غرق الطفلة (نرجس) في احد الانهر الفرعية في منطقة الشلالات بعد سقوطها في النهر ومحاولة امها لإنقاذها وهي تصارع الموت، فقضيتا غرقًا في مياه النهر.

وبينت، أن مفارز قسم شرطة النجدة النهرية شرعت بعمليات البحث وانتشال الجثتين واتخاذ الإجراءات القانونية بالحادث .