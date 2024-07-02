مصرف قطر الإسلامي يتجه لتوزيع أرباح نصف سنوية لأول مرة في تاريخه

2024-07-02 19:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حدّد مصرف قطر الإسلامي يوم 16 تموز الجاري موعداً للإفصاح عن البيانات المالية للربع الثاني من عام 2024 ومناقشة توزيع أرباح مرحلية نصف سنوية. وكانت وكالة Fitch قد ثبّتت التصنيف الائتماني لأكبر البنوك الاسلامية في قطر المصرف عند درجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة. هذا ونمت أرباح المصرف في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 6 إلى 955 مليون ريال بدعم من ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 17 وصولاً إلى 2.82 مليار ريال. وأظهرت البيانات المالية للمصرف بنهاية آذار الماضي ارتفاع إجمالي الودائع إلى 123 مليار ريال بزيادة سنوية قدرها 4، بينما بلغت قيمة الأنشطة التمويلية 124.7مليار ريال بزيادة نسبتها 6 عن الربع المقابل من 2023.