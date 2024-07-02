موسم التمور على موعد مع الهلاك.. انتشار آفة "عنكبوت الغبار" في مزارع ديالى

2024-07-02 19:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية عضو مجلس ديالى رعد مغامس التميمي، اليوم الثلاثاء (2 تموز 2024)، عن انتشار ما اسماه "عنكبوت الغبار" في 11 مقاطعة زراعية، مبيناً ان موسم التمور في المحافظة على موعد مع الهلاك.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "عنكبوت الغبار من الآفات القديمة التي تصيب اشجار النخيل وتشكل خطرا على محصول التمور لا نها تفرز مادة نسيجية تؤدي الى توقف نموها وهلاكها فيما بعد".

واضاف ان "11 مقاطعة زراعية معروفة ببساتين النخيل رصدت فيها افة عنكبوت التمور في الاشهر الأخيرة"، مؤكدا انها "مصدر قلق للمزارعين ما يستدعي اجراء مكافحة لها لتقليل اثأرها على موسم التمور الذي يتوقع ان يبدا انتاجه خلال أشهر قليلة من الان".

واشار التميمي الى ان "بعض الآفات تأتي من خلال الاستيراد العشوائي للمحاصيل ما يستدعي انشاء مراكز بحثية متخصصة في ملف الآفات لكل المحاصيل وبلورة مواد لمكافحتها تكون أكثر فعالية من المستورد".



