2024-07-02 19:30:07 - المصدر: منصة إيشان

ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والعشرين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة ومتابعة أهمّ الملفات الخدمية والاقتصادية، لاسيما المتعلق منها بتنفيذ البرنامج الحكومي، كما جرى التداول في الفقرات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار التوجيهات والقرارات اللازمة بشأنها. وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء، ورد لمنصة “إيشان”، فإن “السوداني أشاد خلال […]

ظهرت المقالة أبرزها زيادة تخصيصات وزارة الكهرباء.. “إيشان” تنشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء أولاً على ايشان.