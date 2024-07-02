2024-07-02 19:30:07 - المصدر: منصة إيشان

اخترقت التيارات السياسية المتطرفة في القارة الأوروبية أبواب البرلمانات بشكل لافت، بدايةً من حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف في فرنسا، وصولًا إلى حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف أيضًا في ألمانيا، وفقًا لما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الثلاثاء. ألمانيا صعد حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف بشكل لافت؛ بسبب أزمة المهاجرين، […]

ظهرت المقالة التيارات المتطرفة “تجتاح” أوروبا.. هذه خارطتها الجديدة أولاً على ايشان.