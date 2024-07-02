2024-07-02 19:30:07 - المصدر: منصة إيشان

نفى رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، ضلوع الاتحاد الوطني الكردستاني في الحوادث والحرائق التي شهدتها محافظتا أربيل وكركوك، خلال الأيام الأخيرة. وقال بارزاني في تصريح صحفي، إنه “ليس هناك أي دليل على دعم الاتحاد الوطني الكردستاني بوصفه حزبا سياسيا للحرائق التي اندلعت في أربيل وكركوك”، مبينا أن “نتائج التحقيق في تلك الحوادث […]

ظهرت المقالة الحزب الديمقراطي يبرئ غريمه الاتحاد الوطني من تهمة افتعال الحرائق في كردستان أولاً على ايشان.