كهرباء بغداد تنهي تكليف عدد من المسؤولين.. وثيقة

2024-07-02 20:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد، إنهاء تكليف عدد من المسؤولين في إدارة الشركة.

أظهر ذلك كتاب رسمي حصلت عليه وكالة شفق نيوز، مبينا أن ذلك بناءً على الأمر الوزاري المرقم 9451 والمؤرخ في 1 تموز 2024، وبموافقة الوزير.

وجاء في القرار تكليف "كمال علي" بمنصب مدير شؤون الإدارة في مقر الشركة، وذلك تقديراً لجهوده المستمرة وتفانيه في العمل.

كما تم تكليف "محمد جواد" بمهام مسؤولية قسم الحسابات بدلاً من "أحمد صالح" الذي تم إعفاؤه من مهامه الحالية.