2024-07-02 20:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قاطعت كتلة نينوى الموحدة والحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء (2 تموز 2024)، جلسات مجلس محافظة نينوى الى اشعار اخر، بعد التغييرات الشاملة التي قادها تحالف "مقرب من الاطار" وتضمنت استبدال جميع رؤساء الوحدات الإدارية والمحلية في المحافظة.

وصوت مجلس نينوى على استبدال 14 قائمّقام ورئيس وحدة إدارية، في جلسة استبدال شامل تضمنت وجود 16 عضوا مع غياب 13 عضوا آخرين من اصل 29 مقعدا في مجلس المحافظة.

كتلة نينوى الموحدة وبقيادة مهند نجم الجبوري أعلنت تعليق عضويتها بسبب ما وصفته "قيام الطرف الاخر بالممارسات غير قانونية التي ارتكبها في اعفاء وتنصيب رؤساء الوحدات الإدارية"، فيما اشارت مصادر الى أن الديمقراطي الكردستاني انضم أيضا الى نينوى الموحدة في المقاطعة.

ولفهم الصورة بشكل اكبر، فأن تحالف نينوى الموحدة، والمكون من القوى السنية بقيادة نجل المحافظ السابق نجم الجبوري، كان يضم العدد الأكبر من المقاعد بواقع 14 مقعدا، إلا أن انسحابات ضربت التحالف لينخفض عدد أعضائه الى 9 فقط، فيما انضم الاخرون الى تحالف "نينوى المستقبل" والذي يضم أعضاء مقربين ومرتبطين بالاطار التنسيقي من شيعة ومسيح "بابليون" وشبك وغيرهم من الأقليات الأخرى، مقابل امتلاك الديمقراطي الكردستاني 4 مقاعد.

واصبح تحالف "نينوى المستقبل" المقرب من الاطار يمتلك الأغلبية بـ16 مقعدًا، وهو من قام اليوم بالاستبدال الشامل لمدراء الوحدات الإدارية، الامر الذي احتج عليه تحالف نينوى الموحد والديمقراطي الكردستاني بوصفه "خلافا للقانون"، كون الأسماء المرشحة للمناصب الإدارية يجب أن يتم تقديمها من المحافظ ويقوم مجلس المحافظة بالتصويت عليها، وليس العكس.