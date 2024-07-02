الخلاف يتعمق في نينوى.. كتلة الديمقراطي الكوردستاني تعلق عضويتها بمجلس المحافظة

2024-07-02 20:12:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة نينوى احمد الشيخ كنعان الكيكي، مساء اليوم الثلاثاء، تعليق عضوية الكتلة في مجلس المحافظة.

وقال الكيكي، لوكالة شفق نيوز، "نعلن تعليق عضوية كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة نينوى، نتيجة الممارسات غير القانونية التي ينتهجها مجلس المحافظة والتي تعد خرقا فاضحا للقوانين وتطبيقها".

وتابع الكيكي "إضافة الى خضوع مناطق المادة (140) للخصوصية القانونية والدستورية في الإدارة والتي تجاوز المجلس على بنودها في جلسة اليوم".

وكان تحالف نينوى الموحدة قد أعلن، مساء الثلاثاء، عن تعليق عضويته في مجلس محافظة نينوى على خلفية اختيار وتعيين رؤساء لوحدات إدارية في نينوى.

وقال عضو مجلس نينوى عن تحالف نينوى الموحدة (9مقاعد) احمد العبد ربه لوكالة شفق نيوز ان "تحالف نينوى الموحدة قرر تعليق عضويته في مجلس محافظة نينوى نتيجة قيام الطرف الآخر بممارسات غير قانونية" حسب وصفه.

العبدر ربه اضاف ان "اعضاءً في المجلس ارتكبوا مخالفة بتعيين واعفاء رؤساء للوحدات الإدارية في نينوى بمعزل عن الكتل والتحالفات السياسية الأخرى".

وكان مجلس محافظة نينوى قد صوت في جلسته التي عقدت في الخامسة عصرا على إجراء التغييرات في منصب رؤساء الوحدات الادارية في المحافظة "

وبينت مصادر، أن التصويت "تم من قبل تحالف نينوى المستقبل (16) مقعدا وبمقاطعة تحالف نينوى الموحدة (9 مقاعد) والحزب الديمقراطي الكوردستاني (4مقاعد)".

هذا واعتبر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المجلس أن ما جرى هو التفاف على القانون وعلى التوافقات السياسية، بحسب تعبيره

وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في المجلس احمد الكيكي لوكالة شفق نيوز "إن ما جرى اليوم من التصويت على تغيير رؤساء الوحدات الادارية هو انقلاب على القانون وعلى التوافقات السياسية".

وأوضح الكيكي ان "اعضاء الحزب الديمقراطي في المجلس قاطعوا جلسة اليوم لانها مخالفة للقانون ووفق ما حددته المادة 7 من قانون المحافظات لسنة 2008 والتي والتي خولت المحافظ بترشيح المناصب العليا وترشيح ثلاث شخصيات للمجلس يجري التصويت من قبل الاعضاء على أحد المرشحين".