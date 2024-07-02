بعد تغيير رؤساء الوحدات الإدارية.. نينوى الموحدة تعلق عضويتها في مجلس المحافظة

2024-07-02 20:12:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن تحالف نينوى الموحدة، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعليق عضويته في مجلس محافظة نينوى على خلفية اختيار وتعيين رؤساء لعدد من الوحدات الإدارية.

وقال عضو مجلس نينوى عن التحالف (9 مقاعد)، أحمد العبد ربه، لوكالة شفق نيوز، إن "التحالف قرر تعليق عضويته في مجلس محافظة نينوى نتيجة قيام الطرف الآخر بممارسات غير قانونية"، حسب وصفه.

وأضاف أن "أعضاء في المجلس ارتكبوا مخالفة بتعيين وإعفاء رؤساء للوحدات الإدرية في نينوى بمعزل عن الكتل والتحالفات السياسية الأخرى".

وكان مجلس محافظة نينوى قد صوت في جلسته التي عقدها في الساعة الخامسة عصراً اليوم، على إجراء تغييرات في مناصب رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة.

وبينت مصادر لوكالة شفق نيوز، أن التصويت "تم من قبل تحالف نينوى المستقبل (16 مقعداً) وبمقاطعة تحالف نينوى الموحدة (9 مقاعد) والحزب الديمقراطي الكوردستاني (4 مقاعد)".

هذا واعتبر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس نينوى، ما جرى بأنه "التفاف على القانون وعلى التوافقات السياسية".

وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في المجلس أحمد الكيكي، لوكالة شفق نيوز، إن "ما جرى اليوم من تصويت على تغيير رؤساء الوحدات الإدارية هو انقلاب على القانون والتوافقات السياسية".

وأوضح أن "أعضاء الحزب الديمقراطي في المجلس قاطعوا جلسة اليوم لأنها مخالفة للقانون ووفق ما حددته المادة 7 من قانون مجالس المحافظات لسنة 2008 والتي خولت المحافظ بطرح أسماء المرشحين للمناصب العليا وتقدم ثلاثة أسماء لكل منصب إلى مجلس المحافظة للتصويت على واحد منهم".

وكان رئيس تحالف مستقبل نينوى وعضو المجلس، محمد هريس قد كشف في وقت سابق اليوم، أن المجلس سيختار قريباً رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة.

وقال هريس لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس محافظة نينوى سيغير قريباً رؤساء الوحدات الإدارية وقد يكون الأسبوع المقبل موعداً للانطلاق بهذه التغييرات".

وأوضح أن "إنهاء التكليف سيشمل مديري الوحدات الإدارية التي تخضع إدارياً لمحافظة نينوى، فضلاً عن المناطق المتنازع عليها والتي تخضع لسلطة إقليم كوردستان فعلياً"، مبيناً أن "هذه التغييرات ستكون باتفاقات سياسية وسيجري التصويت عليها".