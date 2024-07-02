الجمارك تعلن قرب الاتفاق على تعرفة موحدة مع إقليم كردستان

2024-07-02 20:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الثلاثاء، قرب الاتفاق على أسعار موحدة للتعرفة مع جمارك إقليم كردستان، وفيما أوضحت مضامين حواراتها واتفاقاتها مع الإقليم بشأن التعرفة، أشارت إلى الاتفاق على ترميز أكثر من 14 ألف مادة سلعية. وقال رئيس الهيئة، حسن العكيلي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن هناك معوقات كثيرة وكبيرة بين مؤسستي الهيئة العامة للجمارك الاتحادية وجمارك الإقليم، وعملنا على تقريب وجهات النظر، حيث تم الاتفاق على روابط الترانزيت وتم توقيعها من قبل الجانبين. وأضاف، كما تم الاتفاق على تعرفة مجموعة من البضائع التي تم تخصيصها بموجب قرارات مجلس الوزراء بينها السجائر والموبايلات و السيارات ونحن الآن في طور الانتهاء من الاتفاق على أسعار موحدة للتعرفة تطبيقاً لقرار لمجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2019. وذكر، أنه خلال عام 2023 تم إنجاز نظام المنسق الذي يعبر عنه بالمصطلح الدولي HScod، ويتضمن ترميز البضائع، وتم الاتفاق عليه مع الإقليم وصدر من الهيئة كنظام منسق عراقي، و نشر في الجريدة الرسمية خلال شهر أيار الماضي. وتابع، أنه تم الاتفاق على ترميز أكثر من 14 ألف مادة سلعية، مؤكداً، أن هذه الخطوة مفيدة لإنهاء بعض الاختلاف في وجهات النظر بين الجمارك الاتحادية وجمارك الإقليم.