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الموصل يتوج بلقب دوري الدرجة الأولى ويتأهل مع الكاظمية للممتاز العراقي

الموصل يتوج بلقب دوري الدرجة الأولى ويتأهل مع الكاظمية للممتاز العراقي
الموصل يتوج بلقب دوري الدرجة الأولى ويتأهل مع الكاظمية للممتاز العراقي
2024-07-02 20:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توج فريق نادي الموصل بطلاً لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم للموسم 2023-2024 بفوزه على الكاظمية بمباراة تحديد المركزين الاول والثاني .

وجرت المباراة عند الساعة الخامسة من عصر اليوم الثلاثاء بملعب التاجي في العاصمة بغداد.

وجاء تتويج نادي الموصل عقب تغلبه على نادي الكاظمية بفارق ركلات الترجيح 6-4 بعد نهاية الوقت الاصلي بالتعادل الايجابي بهدف لمثله لكلا الفريقين.

وبهذه النتيجة يكون الفريقان قد تاهلا معاً الى دوري الدرجة الممتاز للموسم 2024-2025 .

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