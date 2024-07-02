الموصل يتوج بلقب دوري الدرجة الأولى ويتأهل مع الكاظمية للممتاز العراقي

2024-07-02 20:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توج فريق نادي الموصل بطلاً لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم للموسم 2023-2024 بفوزه على الكاظمية بمباراة تحديد المركزين الاول والثاني .

وجرت المباراة عند الساعة الخامسة من عصر اليوم الثلاثاء بملعب التاجي في العاصمة بغداد.

وجاء تتويج نادي الموصل عقب تغلبه على نادي الكاظمية بفارق ركلات الترجيح 6-4 بعد نهاية الوقت الاصلي بالتعادل الايجابي بهدف لمثله لكلا الفريقين.

وبهذه النتيجة يكون الفريقان قد تاهلا معاً الى دوري الدرجة الممتاز للموسم 2024-2025 .