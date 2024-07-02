التميمي تؤكد أهمية دعم مشاركة المرأة بمجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

2024-07-02 20:30:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاتصوير: علي هاشمأكدت رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية، ليلى التميمي، اليوم الثلاثاء، ضرورة الارتقاء بمشاركة المرأة في مجال العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.وقالت التميمي خلال حفل تكريم الفائزين بالمسابقة العالمية للبرمجة والذكاء الاصطناعي والبطولة العربية للروبوت وتابعها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الصور النمطية والثقافة المجتمعية منعت في السابق النساء من الحصول على فرص متساوية في التعليم في المجالات كافة، والآن يجب دعم حصول المرأة على التعليم وخصوصاً في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لتمكينها من آخذ دورها الكامل في المجتمع علمياً ومعرفياً".ودعت التميمي إلى "الالتزام باستكمال الفتيات تعليمهن في مجال العلوم والتكنولوجيا وتعزيز مشاركتهن في المجتمع من خلال إيجاد وخلق فرص عمل حقيقية لهن وبما يعود بالنفع على أقرانهن، والحد من حرمانهن من فرص العمل".وحثت التميمي القطاعين العام والخاص على زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا ودعم الابتكار النسوي.