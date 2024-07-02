ماحقيقة مذكرة القبض بحق ابو زينب اللامي؟

2024-07-02 21:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر امني، اليوم الثلاثاء (2 تموز 2024)، حقيقة اصدار مذكرة قبض بحق مسؤول مديرية امن الحشد الشعبي السابق ومعاون رئيس اركان الحشد حاليا ابو زينب اللامي.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "امر القاء القبض الذي انتشر في السوشيل ميديا، بحق ابو زينب اللامي، مزيف ولا صحة له".

وتناولت مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تحمل مذكرة قبض "مزورة" بحق ابو زينب اللامي بتهمة المخدرات.

واثير الكثير من الجدل خلال الايام القليلة الماضية، عقب معلومات عن اعفاء اللامي من منصب مسؤول مديرية امن الحشد وتعيينه معاونا لرئيس اركان الحشد، قبل ان تكشف مصادر عن الغاء قرار الاعفاء، دون وجود تأكيد رسمي على الاعفاء او الغاء قرار الاعفاء حتى الان.