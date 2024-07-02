الإعمار توضح مواعيد دخول مشاريع الحزمة الأولى المتبقية للخدمة

2024-07-02 21:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعحددت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، اليوم الثلاثاء، مواعيد دخول ما تبقى من مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية الخدمة، مؤكدة قرب افتتاح إثنين منها، فيما أشارت في الوقت نفسه إلى اعتماد استراتيجية جديدة في إحالة مشاريع الطرق.وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة اتخذت استراتيجية جديدة في إحالة مشاريع الطرق لتجاوز التأخير والتلكؤ الذي كان يحصل في الماضي، ومنها استقطاب الشركات الرصينة في تنفيذ مثل هكذا مشاريع وكذلك ضمان الملاءمة المالية والكفاءة التي تمتلكها هذه الشركات".وحول مشاريع فك الاختناقات بين الصفار، أن "مشروع ساحة النسور هو الأكبر فيها وهو واحد من أعقد التصاميم وأكبرها ضمن الحزمة الأولى لمشاريع فك الاختناقات المرورية كونه يضم مجسرات وأنفاقا"، مبينا، أن "مشروع المجسر اكتمل وسيدخل الخدمة قريبا، ووصلت نسب الإنجاز في الأنفاق إلى مراحل متقدمة، أما باقي فقرات المشروع ستكتمل في بداية 2025 ضمن الجدول الزمني المخطط له، وستكون ساحة النسور خالية من التقاطعات نهائيا وستكون هناك انسيابية بحركة المرور".وواصل، أنه "سيتم افتتاح مشروعين قريبا هما جزء من مشروع ساحة النسور ومشروع محور قناة الجيش الذي يربط منطقة جميلة بمنطقة شارع الجهاد بالباب المعظم، وبعدها سيتم افتتاح تقاطعي ساحة عدن وصنعاء وكذلك المجسر الذي يربط منطقة السيدية بالدورة وتقاطع 77 القدس - العبور، ومجمع المشن الذي يشمل نفقا ومجسرا فوق سريع الدورة، ومحور قناة الجيش الرابط بين منطقة طريق محمد القاسم بطريق بغداد - كركوك من جهة البساتين"، مؤكدا، أن "المشاريع ستدخل الخدمة نهاية العام الجاري".ولفت إلى، أن "مشاريع الحزمة الثانية لفك الاختناقات المرورية ستكون مكملة للمشاريع التي ستدخل الخدمة هذا العام ضمن الحزمة الأولى"، موضحا، أن "مشروع جسر الصرافية 2 سيكون مكملاً لمشروع تقاطع فائق حسن والذي سيشكل محور حركة نقل صفي الدين الحلي القادم من محمد القاسم من جهة ساحة المستنصرية وصولا إلى مجسر فائق حسن ومن ثم العبور إلى الصرافية الثانية، وهنالك مشروع لمجسر آخر في منطقة براثا ويتضمن توسعة للطرق والشوارع الموجودة في هذا المكان، ويهدف لنقل الحركة إلى مجسر الشالجية لتكون محاور حركة النقل متسلسلة".