"أجور مولدة" تودي بحياة شخص جنوبي العراق واعتقال قاتل في بغداد

2024-07-02 21:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، باندلاع شجار مسلح تسبب بمقتل شخص شمالي المحافظة، فيما ألقت القوات الأمنية القبض على قاتل في بغداد.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "خلافاً حصل بين أبناء عم بسبب أجور مولدة الكهرباء تطور إلى شجار مسلح في قضاء الرفاعي شمالي ذي قار، انتهى بمقتل صاحب المولدة".

وبين المصدر، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة لدائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وملاحقة الجناة حيث تم اعتقال اثنين منهم، فيما لاذ الشخص الثالث بالفرار لجهة مجهولة".

من جانب آخر، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "مركز شرطة الحبيبية شرقي بغداد كان قد تلقى بلاغاً عن مقتل شخص، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل وجمع المعلومات ونشر المفارز بزي مدني، وأسهمت هذه الجهود بتحديد مكان الجاني ونصب كمين محكم له وإلقاء القبض عليه وإيداعه التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونيه بحقه".