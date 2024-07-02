كركوك.. مشاكل عائلية تدفع بطالب الى الانتحار في ثاني حالة خلال 48 ساعة

2024-07-02 21:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، بتسجيل المحافظة ثاني حالة انتحار لطالب في المرحلة المتوسطة خلال 48 ساعة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "طالباً في الصف الثاني المتوسط ويدعى(ف، ح، غ) من مواليد 2011، ويسكن مع عمه في منطقة 55 حي دوميز، أقدم على الانتحار بواسطة شنقاً حيث قام بربط حبل في اعلى سقف المنزل واسدل الحبل وربطه في عنقه ثم قفز من اعلى السلم لينهي حياته".

وأضاف المصدر أن "الشرطة حضرت الى مكان الحادثة وقامت باخلاء الجثة للطب العدلي وعند التحقيقات الاولية تبين بان هناك مشاكل عائلية قادت الطالب للانتحار حسب ادعاء اهل الطالب وان الشرطة فتحت تحقيقا في الحادثة".

وأكد المصدر أن "هذه الحادثة هي الثانية خلال 48 ساعة حيث اقدم طالب في الصف الثالث المتوسط ويسكن وسط قضاء الحويجة(55 كم جنوب غربي كركوك)، مساء امس على الانتحار من خلال شنق نفسه بحبل داخل المنزل".