2024-07-02 21:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قال محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي ان الموافقات منحت لوزارةالكهرباء لانشاء المحطة الكهربائية الاستثمارية وبانتظار موافقة وزارة النفط لتحديد نوع الوقود الذي ستعمل عليه. وذكر الابراهيمي في برنامج الناصرية بودكاست الذي يبثه تلفزيون الناصرية المحلي ان موقع المحطة سيكون باتجاه الطريق السريع قرب تل اللحم وتم تحديد مساحة...

The post محافظ ذي قار: وزارة النفط ستحدد نوع الوقود التي تعمل عليه المحطة الاستثمارية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.