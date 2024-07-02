2024-07-02 21:42:07 - المصدر: منصة إيشان

أكد كمال خرازي، المستشار الاستراتيجي الأول للمرشد الإيراني علي خامنئي، أن إيران ستقوم بتغيير عقيدتها النووية إذا تعرضت لبنان إلى هجوم من قبل إسرائيل. وقال خرازي في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إن بلاده ستدعم حزب الله “بكل السبل” في حال شنت إسرائيل حربا شاملة ضده، مشيرا إلى أن “بوادر اتساع دائرة الحرب لتشمل […]

ظهرت المقالة المستشار الاستراتيجي الأول لخامنئي: سنغيّر عقيدتنا النووية إذا هاجمت إسرائيل لبنان أولاً على ايشان.