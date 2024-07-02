2024-07-02 21:42:07 - المصدر: منصة إيشان

أصدر وزير الكهرباء، أمراً وزارياً، بإعفاء وتكليف عدد من المسؤولين في شركة توزيع العاصمة بغداد. وبحسب وثيقة، حصلت عليها منصة “إيشان”، فإن القرار تضمن إعفاء كميل محمد من مسؤولية مدير قسم تنفيذ المشاريع وتكليف موسى سلطان بديلاً عنه. وجاء في الوثيقة، إن الوزير وافق على إنهاء تكليف ناجي علي محمد من مسؤولية قسم الشؤون الإدارية […]

ظهرت المقالة إعفاء مسؤولين اثنين وتكليف بدلاء عنهما في شركة توزيع كهرباء بغداد أولاً على ايشان.