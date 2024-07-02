أوربان يدعو زيلينسكي إلى وقف إطلاق النار مع روسيا

2024-07-02 21:54:07 - المصدر: قناة الثامنة

دعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال زيارة إلى كييف الثلاثاء، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الى النظر في "وقف إطلاق النار" سريعا، ما يتعارض مع مواقف الأوكرانيين وحلفائهم الأوروبيين. واوضح أوربان، الزعيم الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي حافظ على علاقات وثيقة مع الكرملين بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا، انه طلب من زلنسكي النظر في إمكانية وقف فوري لإطلاق النار، على أن يكون "محدداً زمنياً ويسمح بتسريع محادثات السلام". واعتبر أوربان الذي تولت بلاده رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر اعتبارا من الأول من تموز/يوليو، أن "مبادرات" الرئيس الأوكراني "تستغرق وقتا طويلا وهي بطيئة ومعقدة بسبب قواعد الدبلوماسية الدولية". وأضاف ان