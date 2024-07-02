مقتل صاحب مولدة بعد مشاجرة مسلحة مع مواطنين في ذي قار

2024-07-02 22:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – ذي قار

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء (2 تموز 2024)، بمقتل صاحب مولدة أثر مشاجرة مسلحة مع مواطنين في محافظة ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مشاجرة اندلعت بين صاحب مولدة ومواطنين في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار، تطورت الى استخدام السلاح ما أدى الى مقتل صاحب المولدة وفرار المنفذين".

وأضاف، إن "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال شخصين متهمين بالحادث، فيما تواصل عمليات البحث عن المتهم الأخير".



