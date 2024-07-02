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الكهرباء تعلن الوصول لانتاج 27 الف ميغا واط "لأول مرة"

الكهرباء تعلن الوصول لانتاج 27 الف ميغا واط
الكهرباء تعلن الوصول لانتاج 27 الف ميغا واط "لأول مرة"
2024-07-02 22:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  

وزير الكهرباء يعلن وصول إنتاج الطاقة الكهربائية لـ27 ألف ميغاواط لأول مرة في العراق


يتبع..

وزير الكهرباء: وصول إنتاج الطاقة الكهربائية لـ27 ألف ميغاواط لأول مرة في العراق

وزير الكهرباء: هذا الإنجاز تحقق بدعم متواصل من رئيس مجلس الوزراء ‏محمد شياع السوداني وبتظافر جهود وزارة الكهرباء

وزير الكهرباء: الوزارة أوفت بالتزاماتها أمام الحكومة ومجلس النواب وأبناء الشعب العراقي في ‏قطاع الإنتاج

وزير الكهرباء: عازمون على المضي في خططها لاقامة المشاريع الاستراتيجية في ‏قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، وإكمال أعمال الربط الكهربائي مع دول الجوار

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