الكهرباء تعلن الوصول لانتاج 27 الف ميغا واط "لأول مرة"
2024-07-02 22:30:04 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم -
وزير الكهرباء يعلن وصول إنتاج الطاقة الكهربائية لـ27 ألف ميغاواط لأول مرة في العراق
يتبع..
وزير الكهرباء: وصول إنتاج الطاقة الكهربائية لـ27 ألف ميغاواط لأول مرة في العراق
وزير الكهرباء: هذا الإنجاز تحقق بدعم متواصل من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وبتظافر جهود وزارة الكهرباء
وزير الكهرباء: الوزارة أوفت بالتزاماتها أمام الحكومة ومجلس النواب وأبناء الشعب العراقي في قطاع الإنتاج
وزير الكهرباء: عازمون على المضي في خططها لاقامة المشاريع الاستراتيجية في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، وإكمال أعمال الربط الكهربائي مع دول الجوار