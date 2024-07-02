رئيس الوزراء وصالح يبحثان الأوضاع العامة في عموم البلاد

2024-07-02 22:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، الأوضاع العامة في عموم البلاد.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس الجمهورية السابق برهم صالح.وأضاف البيان، إن "اللقاء بحث الأوضاع العامة في عموم البلاد والإجراءات الحكومية الخاصة بتنفيذ أولويات برنامجها التنفيذي الذي يصبّ في تقديم الخدمات للمواطنين، وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية، التي تنعكس نتائجها على مشاريع التنمية العامة".وأشار إلى، أن "اللقاء تطرق إلى دعم إجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان العراق، المقرر إقامتها في العشرين من شهر تشرين الأول المقبل".