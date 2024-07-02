فوزان نفطيان في دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات

2024-07-02 22:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق فريق نفط الوسط فوزاً صعباً على منافسه الشرطة، فيما تغلب نفط البصرة على الموارد المائية، مساء اليوم الثلاثاء، في منافسات دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات.

والتقى نفط الوسط والشرطة في قاعة نادي التضامن بمحافظة النجف، في لقاء قمة بمباراة الذهاب الدور نصف النهائي (PLAY OFFS) وانتهت لصالح نفط الوسط بنتيجة 3-2.

وضمن المنافسات وفي دور نصف نهائي البطولة فاز فريق نفط البصرة على مضيفه فريق الموارد المائية بنتيجة 3-0.

وجرت المباراة في قاعة نادي الجيش الرياضي في العاصمة بغداد.