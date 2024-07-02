هولندا تتأهل لربع نهائي اليورو بعد تغلبها على رومانيا بثلاثية

2024-07-02 22:48:03 - المصدر: واع

متابعة – واعلحقت هولندا بركب المتأهلين لربع نهائي يورو 2024، بعد تغلبها على رومانيا 3-0، في المباراة التي اقيمت، اليوم الثلاثاء، على ملعب أليانز أرينا بالمانيا.وسجل ثلاثية هولندا كل من "كودي جاكبو في الدقيقة 20، وهدفان لدونييل مالين (83 و90)، لينتظر الطواحين في ربع النهائي الفائز من مباراة النمسا وتركيا".