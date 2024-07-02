وزير الكهرباء يعلن وصول إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 27 ألف ميغاواط لأول مرة في العراق

2024-07-02 22:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الثلاثاء، وصول إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 27 ألف ميغاواط لأول مرة في العراق.

ونقل بيان لوزارة الكهرباء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) عن فاضل قوله إن "الوزارة بدأت منذ الخريف الماضي ‏بوضع خطة طموحة لزيادة الإنتاج ووضعت سقفا لذلك، حيث تمكنت الملاكات الفنية والهندسية ‏من الوصول بالإنتاج نهار اليوم الثلاثاء الموافق 2 / تموز / 2024 الى (27320) ميغاواط، ‏بزيادة مقدارها (3000) ميغاواط عن العام الماضي".

وأوضح إن "الإنجاز الذي تحقق اليوم جاء بدعم متواصل من قبل رئيس مجلس الوزراء ‏محمد شياع السوداني، وتظافر جهود أبطال وزارة الكهرباء رغم بعض التحديات التي يواجهونها ‏في عملهم اليومي وفي مقدمتها نقص كميات الغاز المورد الى العراق بنحو (7) ملايين قدم ‏مكعب يومياً عن الكميات المتفق عليها". ‏

وأشار الى أن "الوزارة أوفت بالتزاماتها أمام الحكومة ومجلس النواب وأبناء الشعب العراقي في ‏قطاع الإنتاج، وتسعى من خلال حملة فك الاختناقات التي اطلقتها مؤخرا في قطاع التوزيع عبر تأهيل الشبكات ونصب المحطات الجديدة الى تحقيق استقرارية واستدامة في ساعات التجهيز". ‏

وأكد فاضل عزم الوزارة على المضي في خططها لإقامة المشاريع الاستراتيجية في ‏قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، وكذلك إكمال أعمال الربط الكهربائي مع دول الجوار، ‏ومشاريع الطاقة الشمسية، بما يحقق وثوقية عالية واستقرارية كبيرة للشبكة الكهربائية.".