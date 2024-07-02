2024-07-02 23:06:06 - المصدر: منصة إيشان

التقى أمين عام المؤتمر الوطني العراقي آراس حبيب كريم، اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، لبحث حوارات بغداد وأربيل. وقال بيان لمكتب الأمين العام للمؤتمر الوطني، ورد لمنصة “إيشان”، إن “اللقاء استعرض جُملة ما تحقق عبر لجان الحوار المُشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لا سيما فيما يتعلق بالتسويات المالية ورواتب الموظفين […]

ظهرت المقالة آراس حبيب في ضيافة مسرور بارزاني.. لقاء كردي – كردي لبحث حوارات بغداد وأربيل أولاً على ايشان.