2024-07-02 23:06:06 - المصدر: منصة إيشان

نشر النائب المستقل مصطفى سند، اليوم الثلاثاء، منشوراً يخص المناصب التي تسنمها وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني منذ استلام محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة. وبحسب سند، الذي نشر عبر “تليغرام” منشوراً تابعته منصة “إيشان”، فإن “ريكاني يمتلك أربعة مناصب إضافة إلى منصبه وزيراً للإعمار والإسكان”. وأسرد سند، مناصب ريكاني الأربعة وجاءت كالتالي: 1- وزير الأسكان […]

ظهرت المقالة من الإعمار إلى مجلس البناء.. سند: بنكين ريكاني يمتلك أربعة مناصب في الحكومة أولاً على ايشان.